НСЖУ вимагає публічного звіту про результати розслідування вбивства Павла Шеремета

20 липня вже два роки є однією з трагічних дат в історії української журналістики. Саме 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув від вибуху наш колега, журналіст і один із керівників інтернет-видання “Українська правда” Павло Шеремет.
На превеликий жаль, убивство Павла Шеремета, розслідування якого високопосадовці публічно називали «справою честі», досі залишається нерозкритим. Це завдає болю не лише рідним і близьким Павла, його друзям і колегам. Відсутність прогресу в цій резонансній справі — це тривожний сигнал для всієї журналістської спільноти, для суспільства в цілому: безкарність за злочини проти медійників породжує нові злочини.
Торік президент Порошенко вимагав провести публічний звіт про результати розслідування.
Цей звіт так і не відбувся. Національна Спілка журналістів України й далі вимагає його проведення. Журналісти і суспільство мають право знати, що слідство зробило, щоб знайти й покарати вбивць нашого колеги. Поки що журналістське розслідування вбивства Павла Шеремета (фільм «Убивство Павла») відкрило набагато більше інформації, ніж офіційне розслідування МВС. А рекомендації авторитетного американського Комітету захисту журналістів, викладені у спеціальному звіті «Відмова від правосуддя», лишаються проігнорованими. На жаль, у цій справі, як і в десятках інших злочинах проти журналістів, нам немає чим втішатися.
Майданчиком для публічного звіту влади і силовиків про результати розслідування вбивства Павла Шеремета та інших злочинів, скоєних проти журналістів, могли б стати парламентські слухання з питань свободи слова та безпеки роботи журналістів в Україні. Їх проведення вже протягом року вимагає Національна спілка журналістів України. У вересні торік ініціативу НСЖУ підтримав Комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Але це питання навіть не було внесено до порядку денного сесії ВР. Днями голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про підтримку проведення слухань і пообіцяв, що восени ініціюватиме відповідну постанову. Національна спілка журналістів України вітає таку позицію спікера і бере на контроль виконання цієї публічної обіцянки.
Ми впевнені, що розслідування скоєних і запобігання новим злочинам проти журналістів буде ефективнішим, якщо безкарності й замовчуванню протиставити максимальну публічність та прозорість.
Ми впевнені, що якщо журналісти в Україні почуватимуться більш захищеними, а нападники на них відчуватимуть невідворотність покарання, рівень свободи слова зростатиме, а вільний обмін думками та ідеями збільшуватиме прозорість дій влади і підзвітність політиків виборцям. Ми не бачимо альтернативи свободі слова і плюралізму думок як інструментам демократичного розвитку суспільства.
Пам’ять Георгія Гонгадзе, Ігоря Александрова, В’ячеслава Веремія, Павла Шеремета та інших журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки, спонукає нас до солідарності — вбивці й замовники мають бути покарані.
Саме тому НСЖУ вимагає:
• якнайшвидшого розслідування вбивства Павла Шеремета і публічного звіту слідства про його результати;
• проведення восени 2018 року парламентських слухань з питань свободи слова та безпеки роботи журналістів в Україні.
Голова НСЖУ Сергій Томіленко