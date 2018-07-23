Охорона громадського порядку під час відкриття нового сезону в Українській Прем’єр-Лізі

22 липня, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення, спільно з працівниками правоохоронних органів, виконували завдання з охорони громадського порядку під час відкриття нового сезону в Українській Прем’єр-Лізі між командами Луганської «Зорі» та командою «Маріуполь» на стадіоні «Славутич-Арена» в м. Запоріжжя.
Запеклий матч завершився з рахунком 2:1 на користь Луганської «Зорі». Обидві команди, дуже порадували вболівальників, які гучно підтримували своїх кумирів та з захопленням спостерігали за грою улюблених команд. В свою чергу правоохоронці та військовослужбовці пильно несли службу, щоб не допустити порушень Закону та громадського порядку.
«Завдання по забезпеченню порядку під час футбольного матчу Зоря – Маріуполь виконано успішно. Порушень громадського порядку зафіксовано не було. Керівництвом ГУНП в Запорізькій області надано високу оцінку діям військовослужбовців під час забезпечення громадського порядку…» – висловив черговий військових нарядів 9-го полку оперативного призначення НГУ капітан Максим Шека.
#3092NGU