Олексій Мужев: “Запорізькі митники видали 1906 сертифікатів для експорту товарів до країн ЄС”

У першому півріччі запорізькі підприємства отримали від Запорізької митниці ДФС 1906 сертифікатів EUR.1 на товари для торгівлі з 28 європейськими країнами. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, кількість виданих документів на 838 перевищує минулорічну, це свідчить про зростання експортних операцій.
Найбільше сертифікатів оформлено до Німеччини (520), Польщі (330), Чехії (153), Франції (110), Нідерландів (92). Також серед лідерів міжнародних європоставок – Румунія, Іспанія, Литва, Латвія, Швейцарія, до цих країн видано 384 документи. Понад 300 сертифікатів видано до інших країн Європейського союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі, зокрема, Болгарії, Австрії, Естонії, Італії, Угорщини, Кіпру, Швеції, Греції, Словаччини, Норвегії. Цього року до географії виданих сертифікатів додалися Великобританія, Данія, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Фінляндія.
Зазначимо, сертифікат видається експортерам для пред’явлення при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії для підтвердження українського походження товарів при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Цей документ митниці видають безкоштовно. Детально про умови його отримання – на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya.
Запорізька митниця ДФС