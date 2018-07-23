Ремонт автодороги «Запоріжжя-Біленьке»

Обласна влада відзвітувала про завершення першого етапу робіт по ремонту та реставрації дорожнього покриття на ділянці автодороги загального користування «Запоріжжя-Беленьке». Власне сама дорога має довжину 28 кілометрів, ширину проїзної частини 6 метрів, збудована ще в 1965 році, тому стан її вже давно потребує ремонту, особливо біля села Канівського, де важковантажні фури проїздять в безпосередній близькості від будівель місцевих мешканців. На сьогоднішній день виконані роботи по ремонту дороги лише на ділянці у три кілометри від села Бабурка до Солов’їного гаю. Там повністю оновлено асфальтобетонне покриття, та зведено два зупинкових майданчика, і нанесена дорожня розмітка. Виконувало роботи товариство «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», визначене за результатом тендеру. Звичайно це краплина у морі, але це краще аніж нічого. Сподіваємось, що довгоочікуваний ремонт автодороги буде виконано на всій довжині траси.
Олександр Максимов, текст, фото