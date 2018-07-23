З червня по вересень 2018 року, на базі Гончаровського загальновійськового полігону у Чернігівській області, танкові екіпажі військової частини 3029 Національної гвардії України проходять планові навчання серед танкових підрозділів ЗСУ та НГУ, з метою підготовки до участі у міжнародних змаганнях «Strong Europe Tank Challenge 2018», у яких українська збірна минулого року посіла 5-те місце, серед країн-учасників НАТО.
Змагання «Strong Europe Tank Challenge» (“Сильна Європа”) проводяться між арміями країн, що входять до складу НАТО. Їх головна мета – відпрацювати взаємодію між учасниками та обмінятися тактичними прийомами.
Гвардійці протягом декількох місяців вдосконалюють свій бойовий вишкіл відпрацьовуючи отримані раніше знання на практиці. Виконують бойові стрільби зі штатної зброї екіпажів, застосовують повне озброєння бойової техніки для виконання навчальних стрільб, а також підвищують навички з тактики ведення атакувального бою та оборони.
«Наші хлопці з відповідальністю підходять до навчань, вправно та влучно виконують поставлені командуванням завдання та демонструють непогані результати. У нас є всі шанси покращити позицію України у цьогорічних змаганнях.» – зазначив старший лейтенант Владислав Кірсанов.
По результатам підготовки за час польового виходу будуть визначені кращі екіпажі танкістів НГУ та ЗСУ, які ввійдуть до складу збірного взводу військовослужбовців, який буде представляти Українські Збройні Сили на змаганнях у Германії.
#3029NGU
Тривають польові збори танкістів 9 полку оперативного призначення
З червня по вересень 2018 року, на базі Гончаровського загальновійськового полігону у Чернігівській області, танкові екіпажі військової частини 3029 Національної гвардії України проходять планові навчання серед танкових підрозділів ЗСУ та НГУ, з метою підготовки до участі у міжнародних змаганнях «Strong Europe Tank Challenge 2018», у яких українська збірна минулого року посіла 5-те місце, серед країн-учасників НАТО.