У м. Бердянськ під час порятунку онуків потонула бабуся

22 липня близько 13 години у м. Бердянськ в акваторії Азовського моря сталася подія на воді. Як з’ясувалося, в районі 3 дамби на пляжі АКЗ, троє хлопців (2002, 2009 та 2011 років народження) купалися в морі на надувному матраці.
Через несприятливі погодні умови, хлопчиків почало відносити та матрац перекинувся. Небайдужі громадяни та бабуся хлопців кинулися на допомогу. Хлопчиків врятували відпочивальники, але бабуся зникла під водою. Через декілька хвилин тіло жінки винесло на берег.
Співробітники Швидкої медичної допомоги, які прибули на місце події констатували смерть. На місці працювали співробітники Національної поліції. Тіло передано на СМЕ. Підрозділи ДСНС не залучались.