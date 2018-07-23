У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

22 липня о 23:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в с. Балабине Запорізького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та домашні речі в кімнаті житлового будинку на площі 25 кв. м
Вже о 23:48 пожежу локалізували, а о 00:10 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу. Від МПО залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди
23 липня о 01:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в с. Бабурка Запорізького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на площі 75 кв. м.
Вже о 02:07 пожежу локалізували, а о 02:51 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники деблокували водія з понівеченої автівки
22 липня о 05:54 на трасі Енергодар – Василівка за м. Дніпрорудне Василівського району сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля «Ланос» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували 28-річного водія з понівеченої автівки та передали врятованого працівникам екстреної медичної допомоги.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
22-24 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 23 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області очікуються грози.
Прогноз погоди на 23 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 27-32о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-19о, вдень 28-30о.
по Азовському морю
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі та вранці місцями короткочасні дощі. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 27-32°.
Прогноз погоди на 24 – 25 липня 2018 року
по Запорізькій області
23-24.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о