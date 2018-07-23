У музеї – виставки авторських ляльок

У Оріхівському краєзнавчому музеї відвідувачам пропонують для перегляду дві виставки. Перша — більше 20 авторських ляльок з пап’є-маше і вати ручної роботи інженера-енергетика Віри Дандари. Вони вражають вишуканістю та елегантністю, приваблюють оригінальним вбранням. Талановита жінка займається ще й виготовленням сюжетних картин,панно та фігурок з солоного тіста і холодного фарфору(її вироби демонструвались кілька років тому в музеї).
Цікаву колекцію іграшок-зайців,зшитих у стилі Тільда,представила Марина Квас,економіст за фахом. Першу інтер’єрну ляльку вона зробила для своєї новонародженої племінниці Вероніки. І щомісяця дарувала дитині нову іграшку з тканини,творчо підходячи до образу ляльки, вигадуючи різні варіанти одягу. Майстриня втілює в реальні речі свої сміливі ідеї та фантазії.
Протягом року Марина виготовила 35 зайчиків і на досягнутому не зупиняється, віддаючи захопленню чимало вільного часу.
Тамара Курочкіна.
м. Оріхів.
Фото автора.