У Запорізькій області затримано чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Працівники сектору кримінальної поліції розшукали та затримали зловмисника, який під час сварки побив односельця. Останній знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
22 липня близько 01:00 в кафе в селі Воскресенка Приазовського району, в ході сварки на ґрунті давніх неприязних відносин, чоловік 1978 року народження побив сусіда. Останнього, місцевого мешканця 1958 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.
Працівники кримінальної поліції оперативно розшукали підозрюваного. На даний час він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області 53 особам повідомлено про підозру у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Бердянськ під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки забив до смерті знайомого.
Відділ комунікації поліції Запорізької області