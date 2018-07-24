1.Петро Кральов, с.Лисогорка, приватний підприємець:
– Готовий допомагати громаді і словом і ділом, бо маю багатий досвід у керівництві. Впевнен, що за громадами майбутнє, бо люди вже відчули і власну відповідальність і великі можливості змінювати завдяки громаді життя на краще. Тому що це реальне самоврядування, не на словах а на ділі.
2. Людмила Тандура, с. Дружелюбовка, завідувачка клубом:
-Поки що в нас не створили громаду, ось чекаємо. Сподіваюсь, що моя праця у сільському клубі принесе користь і селу і громаді. А поки що нам багато допомагає сільська рада. Закупили нам костюми для дитячого танцювального, ноутбуки, аудіоапаратуру.
3.Ольга Горлова, с.Кам’яне, завідуюча клубом:
-Буду допомагати громаді влаштовуючи культурне життя, святкувати свята, займаючись з діточками у гуртках, і з дорослими творчими колективами також.
4.Роман Продан, м.Гуляйполе, приватний підприємець:
-Вважаю що в громаді до влади прийшли пани та багатії, тому там не може бути плідної та чесної праці. До керівництва в територіальних громадах мають прийти чесні , обізнані, та компетентні люди.
5.Наталья Нестеренко, вчителька, с. Новогупалівка:
-Пока що в нас не створили об’єднану громаду. Чули, що нас можуть об’єднати разом з Вільнянськом, то ми трохи хвилюємся з цього приводу. А зараз нам, тобто школі допомагає сільська рада, ось відремонтували старі будівлі, купували потрібне обладнання. Сподіваюсь допомагати громаді виховуючи та навчаючи дітей.
Бліц-опитування: як ви можете вплинути на життя територіальної громади?
1.Петро Кральов, с.Лисогорка, приватний підприємець: