Fashion – show , Калейдоскоп та Галактика професій – цікавинки профорієнтаційного літа

Літо триває і продовжує дарувати гарний настрій, позитивні емоції дітлахам, які знаходяться на відпочинку.
Профорієнтаційні заходи у дитячих закладах відпочинку – це відмінна можливість залучати дітей під час літніх канікул до знайомства зі світом професій за допомогою ігор, конкурсів, вікторин, квестів з метою сприяння формуванню свідомого та відповідального відношення до вибору майбутньої професії.
«Сьогодні важливим завданням служби зайнятості є професійна орієнтація учнівської молоді на вибір актуальних на ринку праці професій з метою попередження молодіжного безробіття», – розповідає начальник відділу організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості Олена Житова.
Профорієнтаційне літо служби зайнятості взяло свій старт із пришкільних літніх таборів, а продовжило свою роботу у дитячих оздоровчих таборах.
Особливо цікавим був захід в Мелітопольському МЦЗ «Галактика професій», в якому взяли участь учні Мелітопольського вищого професійного училища та провели майстер – класи за напрямами «Прикладне мистецтво» та «Перукарське мистецтво» для відпочиваючих дітей 5 шкіл м. Мелітополь.
Щоб дітям було цікаво знайомитись та обирати майбутню професію, фахівці відділу організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості розробили творчий змагально – мотиваційний захід (КВК) «Калейдоскоп професій», який відразу набрав велику кількість прихильників. КВК пройшли в дитячих оздоровчих закладах, які знаходяться на території м. Бердянську, м. Приморськ, спт. Якимівка, м.Вільнянськ. Оригінальний та нестандартний профорієнтайційний захід відбувся для відпочиваючих дітей у ДОЗ «Червона гвоздика» м. Бердянськ Fashion – show «Всі професії важливі».
Особливу увагу фахівці служби зайнятості в ході профорієнтаційних заходів приділяли робітничим професіям, які затребувані ведучими підприємствами Запорізької області (ПАО «Мотор Січ», ПАТ «Електорметалугрійний завод «Дніпроспецсталь», ТОВ «Титано-магнієвий комбінат» та інші). В липні в рамках підписаного Меморандуму Державної служби зайнятості з ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» розпочалась профорієнтаційна кампанія на Запорізькій дитячій залізниці.
На даний час близько 1500 дітей з Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та інших областей України за допомогою фахівців служби зайнятості мали змогу розширити уявлення про робітничі професії та більше дізнатися про свої можливості.
Профорієнтаційні заходи, що проводяться фахівцями центру зайнятості, подобаються підліткам, допомагають у професійному самовизначенні, популяризують та підвищують престиж робітничих професій. І літом, у період канікул та активного відпочинку інформація, яка надається здебільше у ігровій, ненав’язливій формі, з легкістю та інтересом засвоюється дітьми усіх вікових категорій. Літо продовжується! І ми обов’язково завітаємо ще до багатьох таборів області.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47