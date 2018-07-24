Юліана Козаченко: «Відпочивальники спрямували до місцевих бюджетів Запорізької області понад півмільйона гривень»

Курортні зони та історичні місця Запорізького краю активно приймають гостей. Кошти за проживання у готелях, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях оподатковуються туристичним збором, залишаючи місцевим бюджетам додатковий фінансовий ресурс.
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, усього в Запорізькій області зареєстровано понад півтисячі платників туристичного збору. З початку року вони поповнили бюджети на 530 тисяч гривень, що майже на сто тисяч або на 22 відсотки більше, ніж торік.
Найбільш привабливі місця відпочинку знаходяться у м. Запоріжжя, де сплачено 284 тисячі гривень, м. Бердянськ та м. Приморськ, скарбниці яких отримали 150 тисяч, а також у Якимівському районі, до бюджету якого перераховано понад 55 тисяч.
Нагадаємо, туристичний збір, ставка якого складає від 0,5 до 1% до вартості всього періоду проживання, стовідсотково зараховується до місцевих скарбниць.
Сплачують туристичний збір адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади, квартирно-посередницькі організації тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області