«Молодість» усім вікам – натхнення

Представники Запорізького кіноклубу «Сходження», завдяки спонсорській підтримці відомого запорізького бізнесмена і мецената, генерального директора міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитра Зусмановича, побували на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість», найвизначнішому в Україні міжнародному огляді кіноталантів. Нині він зібрав 174 фільми з 54 країн, 83 з яких брали участь в професійному конкурсі.
Програма кінофестивалю залишилася незмінною – показ студентських, перших короткометражних та повнометражних картин, дитячих стрічок, нових фільмів українських режисерів, а також показ під назвою «Сонячний зайчик». І обов’язково яскрава позаконкурсна програма.
– У столиці було тепло, зелено, сонячно. Зали для переглядів можна організувати прямо під відкритим небом, зокрема, на Поштовій площі, – розповіла Людмила Сиващенко (кіноклуб «Сходження») .- Для нас дуже важливо бути причетними до такої події. Це дає суттєву мотивацію для розвитку нашого міського кіноклубу.
За результатами конкурсного відбору кращими були названі: зі студентських – «Тісні зв’язки» Софії Ковалевської з Польщі, з «короткого метра» – 15-ти хвилинна анімаційна стрічка режисера з Румунії, художника за професією, Серджіу Нігулічі «Блискуча нагла смерть, з повнометражних стрічок журі віддало перевагу ісландсько-датської картині «Зимові брати» Глінура Палмсона. Приз глядацьких симпатій дістався польській трагікомічна драмі Петра Домалевського «Тиха ніч».
На національний конкурс було відібрано 22 короткометражні фільми. Нагороду отримала 30 хвилинна документальна замальовка Дмитра Сухоліткого-Собчука «Штангіст», де спорт тільки зовнішня частина оповідання, головне ж – що і як людина може подолати у своєму житті.
Уже кілька років поспіль фестиваль організовує конкурс «Молодість – дітям». У цьому році він називався «Підлітковий екран». Журі визнало кращою стрічку режисера Саміда Каккада з Індії «Дитячий квиток».
Гран прі «Молодості – 47» отримала картина (копродукція Литви і Польщі) «Святий» литовця Андріуса Блажевічюса. Час дії – осінь 2008 року. Провінційне литовське містечко зачеплений хвилею економічної кризи. Герой, сімейна людина, втрачає роботу і починаються пошуки виходу з ситуації, що створилася і час, відведений на ці пошуки, виявляється часом його життєвої кризи, яку потрібно подолати, як личить дорослому чоловікові.
Позаконкурсна програма була різноманітною, витриманою і добре спланованою і включала: «Скандинавську панораму», добірку «Фестиваль фестивалів», до якої увійшли фільми, вже відмічені на інших кінофорумах, рубрику «Фокус Італія», альтернативне кіно.
– Кінофестиваль «Молодість» це не тільки змагання молодих кінематографістів, хвилююча очікування нагород, пережіванініе невдач, але це і незабутні зустрічі, яскраві враження, гідне спілкування однодумців. Завдяки таким подіям мистецтво кінематографа отримує заряд, оновлюється і простує знову по планеті, доводячи, форми кіно безмежні і нескінченні, – підсумувала пані Людмила.