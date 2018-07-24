На Запоріжжі дітям нагадали правила дорожнього руху

Під час літніх канікул працівники поліції відвідали літній табір у місті Оріхів та провели для дітей профілактичний захід.
20 липня працівники Оріхівського відділення поліції відвідали місцевий табір «Мрія».
Під час заходу поліцейські розповіли дітям, віком від 4 до 11 років, правила поведінки під час літнього відпочинку. Зокрема, нагадали правила дорожнього руху, про відповідальність за скоєння кримінальних правопорушень, та куди звертатись у випадках, коли стали жертвою або свідком злочину.
Також правоохоронці познайомили дітлахів зі своєю професією. Діти мали змогу приміряти амуніцію, поговорити у гучномовець та сісти за кермо справжнього поліцейського автомобіля.
Нагадаємо, що в Запоріжжі поліцейські ювенальної превенції організували екскурсію для проблемних підлітків.
Відділ комунікації поліції Запорізької області