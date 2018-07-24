На Запоріжжі поліцейські вилучили «канабіс» та «метадон»

Працівники поліції вилучили наркотичні речовини в Якимівському та Бердянському районах.
19 липня близько 14:00 в селі Лиманське Якимівського району на блокпості співробітники поліції зупинили автомобіль «ДЕУ-Ланос».
У пасажира автомобіля, мешканця Запоріжжя 1996 року народження, правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину («канабіс»).
20 липня під час відпрацювання співробітники кримінальної поліції в місті Бердянськ у місцевого жителя 1987 року народження знайшли 5 пакетиків з наркотичною речовиною («метадон»).
На сьогодні вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 506 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що оперативники ліквідували дві наркоплантації у Вільнянському районі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області