У м. Гуляйполе вогнеборці ліквідували загорання автомобіля

24 липня о 03:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. П’ятихатки в м. Гуляйполе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля «Опель Омега» на площі 1,5 кв.м.
Вже о 03:59 вогнеборці локалізували займання, а о 4:18 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 10 пожеж в екосистемах
За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 10 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 6,95 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 12 одиниць техніки та 43 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: на водних об’єктах за добу загинуло двоє людей
За добу на водних об’єктах Запорізької області загинуло двоє людей.
Перший випадок стався на місцевому ставку в с. Марфопіль Гуляйпільського району. Рятувальники за допомогою гумового човна вилучили з води тіло чоловіка віком приблизно 30-35 років на берег.
Згодом в районі центрального пляжу м. Бердянськ в Азовському морі на відстані 10 м від берега відпочиваючі дістали з води тіло чоловіка віком близько 60 років. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Тіла обох загиблих передали для проведення судмедекспертиз.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
22-24 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 23 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області очікуються грози.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
22-24 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 23 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області очікуються грози.
Прогноз погоди на 23 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 27-32о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-19о, вдень 28-30о.
по Азовському морю
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі та вранці місцями короткочасні дощі. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 27-32°.
Прогноз погоди на 24 – 25 липня 2018 року
по Запорізькій області
23-24.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о.