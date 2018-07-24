В ДТП за участю автомобілів з іноземною реєстрацією загинуло 6 осіб

Керівництво Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ініціювало питання для розгляду на Раді оборони регіону щодо здійснення обліку транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Протягом першого півріччя 2018 року працівниками територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано 98 дорожньо-транспортних пригод за участю автомобілів з іноземною реєстрацією.
З них: 25 ДТП з потерпілими, в яких 6 осіб загинули та 42 отримали травми різного ступеня тяжкості; 8 ДТП, в яких водії перебували в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 8 ДТП, де водії-винуватці зникли з місця події; 57 ДТП без потерпілих, але з вини водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Так, нагадаємо, що 02 червня близько 17:50 водій автомобіля «BMW 330» з литовською реєстрацією рухався по вулиці Прибережна магістраль в напрямку вулиці Лермонтова зі швидкістю понад 100 км/год. Не переконавшись у безпечності маневру, чоловік виїхав на тротуар де скоїв наїзд на пішоходів – жінку та малолітню доньку.
Внаслідок аварії малолітня дівчинка 2013 року народження померла на місці події, жінка 1982 року народження померла від отриманих травм в реанімації міської лікарні.
Після ДТП водій та двоє пасажирів намагались зникнути з місця пригоди. Затриманому громадянину Вірменії 1982 року народження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
10 червня близько 13:20 водій автомобіля «Volvo» з польською реєстрацією, рухаючись по вулиці Карпенка Карого не дотримався правил проїзду перехресть, та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Mersedes-bens», який здійснював пасажирські перевезення. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік. В салоні маршрутного таксі їхало 10 пасажирів та водій.
Внаслідок аварії до міської лікарні були доставлені: водій мікроавтобуса 1959 року народження та жінки 1950 та 1960 років народження. Остання від отриманих травм померла у лікарні.
Також до лікарні доставлено у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння водія «Volvo» 1970 року народження, та пасажирів – двох чоловіків і жінку.
Крім того власники цих автомобілів, порушуючи ПДР скоюють ДТП та залишають авто з, що унеможливлює ідентифікувати особу для притягнення до адміністративної відповідальності.
У зв’язку з цим, керівництво Запорізької поліції ініціювало питання для розгляду на Раді оборони Запорізької області щодо можливості здійснення тимчасового обліку транспортних засобів з іноземною реєстрацією, а також проведення їх обов’язкового огляду працівниками правоохоронних органів під час виїзду/ в’їзду та переміщення на території Запорізької області.
Нагадаємо, Нацполіція вживе додаткових заходів для безпеки пасажирів на шляхах України – В’ячеслав Аброськін.
Відділ комунікації поліції Запорізької області