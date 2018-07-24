За півроку запорізькі вибухотехніки знищили 62 особливо небезпечних боєприпаси

На території Запорізької області спеціалісти-вибухотехніки знищили вилучені поліцейськими з незаконного обігу боєприпаси, піротехнічні вироби та вибухову речовину.
Протягом 6 місяців 2018 року працівники Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області знешкодили 5 артилерійських снарядів та мін, 2 реактивні танкові гранати, 80 підривачів різного типу, 91 ручну осколкову гранату та 6 підствольних гранат.
Також вибухотехніки знищили 135 піротехнічних виробів спеціального призначення, 53 піротехнічні вироби споживчого призначення та понад 2 кг вибухової речовини.
З вилучених боєприпасів 62 на момент виявлення були визнані особливо небезпечними.
Всього проведено 138 профілактичних оглядів місць масового перебування громадян.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали двох зловмисників, які викрали та незаконно утримували проти волі жителя міста Дніпро. У салоні автомобіля, на якому пересувались підозрювані, поліцейські виявили та вилучили зброю.
Відділ комунікації поліції Запорізької області