Бліц опитування: Ваше ставлення до розпису стін і будинків у місті? Які сюжети для цього Ви бажали би втілити?

1.Олена, працює поваром:
-Дуже подобається розпис у переході. Ось з донької уважно роздивляємся кожний сюжет. А власних ідей що до розпису в мене немає.
2.Ганна, домогосподарка:
-Доброзичливо ставлюсь до розпису будинків. Особливо якщо малюють щось просте, зрозуміле і позитивне. Сюжети мають бути такі, щоб до душі були всім, і дітям і дорослим.
3.Вікторія, студентка:
-Живопис на стінах майже завжди захоплює душу. Місто одразу стає немовби ріднішим. А сюжети мабуть хай будуть наші, народні. Наприклад зобразити українській орнамент, як на вишиванках.
4.Світлана, продавчиня:
-Звичайно подобається. Хай буде красиве місто. В місті багато некрасивих, сірих та брудних кутків. Як що б їх всі розмалювати, то й веселіше жити було б.
5.Яна, студентка:
-Мені подобаються квіти, і живі, і намальовані, і вишиті. Було б добре спробувати розмалювати велику стіну маками і волошками.