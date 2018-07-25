Читайте у газеті “Запорізька правда” за 26.07.2018 року

Шановні друзі! У четвер, 26 липня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
ЧИ Є МАЙБУТНЄ У МАЛЕНЬКИХ ГРОМАД? Мова, зрозуміло, про маленькі ОТГ- об’єднані територіальні громади. Чи є у них шанс стати спроможними? Відповідь на ці питання журналісти «Запорізької правди» шукали разом із Олександрою Оляніною, консультантом з бюджетних питань Запорізького регіонального відділення Асоціації Міст України. Якого висновку дійшли? Про це читайте на сторінках газети.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Чи знаєте ви, звідки походить лідер повстання рабів і гладіаторів у Стародавньому Римі у 73-71р.до н.е. славетний Спартак? «Запорізька правда» пропонує своїм читачам нову сенсаційну гіпотезу- вважає його прабатьком запорозьких козаків. Науковці називають його фракійцем. З історії відомо, що фракійські племена, такі як: даки, гети, одриси, власне фракійці здавна проживали, на території східної частини Балканського півострова та в районі Карпатського басейну. Згідно з даними сучасної генетики фракійці були індоєвропейцями – носіями «арійської» гаплогрупи R1a. Ряд дослідників ототожнюють предків фракійців з племенами культур Кукутень та Вінча, споріднених з Трипіллям. Тож гіпотеза про родовід Спартака від племен, що населяли Запорізький степ, цілком доречна. Про факти на підтвердження цієї гіпотези дізнайтесь із публікації в рубриці «Історичний ракурс».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдетерубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а акож «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про ще одну Україну, у вигляді величезного мальованого панно, що з’явилося у переході біля торгового центру «Україна». Його автор – відомий запорізький активіст та художник за покликанням Олександр Харьківський. Аби прикрасити стіни підземного переходу, майстер працював близько двох тижнів. Фарбу купував частково на власний кошт, частково на пожертви небайдужих запорожців. Перехожі у захваті. Тож охоче поділилися із кореспондентом газети власним ставленням до розпису стін і будинків у місті і досвідом у цій справі, а також запропонували свої сюжети для майбутніх муралів.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.