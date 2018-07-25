Юліана Козаченко: “Від плати за землю місцеві скарбниці Запорізької області отримали 482 мільйони”

Запорізькі платники за півроку перерахували до місцевих бюджетів 482 мільйони гривень плати за землю. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Із загальної суми 426,5 мільйона сплатили понад дев’ять тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб. Фізичні особи поповнили бюджети на 55,5 мільйона, що на 2,1 мільйона перевищує минулорічні надходження. На обліку територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває понад 500 тисяч фізичних осіб – платників земельного податку.
Лідерами зі сплати податку стали землекористувачі м. Запоріжжя – вони сплатили 219,3 мільйона гривень, платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів направили до бюджетів 66,6 мільйона, Мелітопольського та Приазовського районів – 41,5 мільйона, Бердянського та Приморського районів – 38,4 мільйона гривень.
Плата за землю знаходиться на третьому місці за обсягами надходжень до місцевих бюджетів області. Тому і для фіскальних органів, і для місцевої влади детінізація у сфері земельних відносин є одним з пріоритетних напрямків роботи. Так, у першому півріччі за результатами спільної роботи територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області, підрозділів Держгеокадастру та Фонду державного майна було додатково залучено до оподаткування 20 суб’єктів господарської діяльності, які за рік мають сплатити 1 мільйон 533 тисячі гривень земельного податку, – зазначила в. о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Головне управління ДФС у Запорізькій області