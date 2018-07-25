На Запоріжжі поліцейські оперативно затримали викрадача автомобіля

Зловмисника, який у місті Бердянськ незаконно заволодів автомобілем, працівники поліції затримали у Василівському районі. Транспортний засіб поліцейські повернули власникові. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
24 липня о 08:29 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення транспортного засобу. Вночі невідомий заволодів автомобілем «ЗАЗ», який знаходився біля будинку на проспекті Східному.
На розшук викраденого авто було орієнтовано особовий склад Бердянського відділу поліції та сусідніх районів області.
Зловмисника затримали оперативники Василівського відділу поліції у лісосмузі на території Василівського району. Ним виявився мешканець міста Бердянськ 1986 року народження. Підозрюваний раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів та лише в березні цього року повернувся із місць позбавлення волі.
Викрадений автомобіль вилучений та повернутий власникові.
На сьогодні фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим Бердянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 46 незаконних заволодінь транспортними засобами.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські вживають заходи щодо безпеки на автошляхах області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області