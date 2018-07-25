На Запоріжжі поліцейські вживають заходи щодо безпеки на автошляхах області

З початку року співробітниками територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано 307 дорожньо-транспортних пригод, з них 46 – зі смертельними наслідками.
Задля посилення безпеки учасників дорожнього руху поліцейські запроваджують патрулювання нарядами місць концентрації ДТП, особливо в нічний і ранковий час.
Це дасть змогу більш ефективно забезпечити безпеку людей на дорозі, а в разі необхідності – своєчасно і ефективно надати допомогу учасникам дорожнього руху.
Водночас заплановано додаткове обстеження автошляхів для перевірки стану дорожнього покриття, розмітки, наявності дорожніх знаків, нерухомих об’єктів, які ускладнюють дорожній рух. Про всі виявлені недоліки правоохоронці інформуватимуть місцеві органи виконавчої влади та служби автомобільних доріг.
Крім того, посилено перевірку транспортних засобів з метою виявлення та вилучення викраденого автотранспорту, перевезення незареєстрованої зброї, вибухових пристроїв та наркотичних речовин.
Зазаначені заходи тривають на території всіх областей України. Так, на патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення заступає 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху.
Нагадаємо, що на території України за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад дві тисячі ДТП.
Відділ комунікації поліції Запорізької області