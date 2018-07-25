Теплові мережі Запоріжжя розвиватимуть за європейськими стандартами

У Запоріжжі розроблять довгостроковий план розвитку міських теплових мереж та оптимізації системи централізованого теплопостачання міста, який відповідає сучасним вимогам. Технічну допомогу місту в цьому питанні надасть Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та Запорізькою міською радою, який був підписаний сьогодні.
Міський голова Володимир Буряк і керівник проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» Діана Корсакайте підписали Меморандум про взаєморозуміння між Проектом та Запорізькою міською радою. Це черговий важливий етап співпраці нашого міста з цією міжнародною організацією.
Меморандум передбачає надання Проектом підтримки Запоріжжю при розробці довгострокових планів розвитку теплових мереж та оптимізації системи централізованого теплопостачання м Запоріжжя.
– Дякую Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» за допомогу в реалізації важливих для міста проектів. Завдяки технічній допомозі Проекту були проведені енергетичні аудити, виконані попередні ТЕО. Це дозволяє Запоріжжю брати участь в роботі по залученню інвестицій для реалізації енергозберігаючих, енергоефективних проектів, – зазначив Володимир Буряк.
Діана Корсакайте подякувала міській владі Запоріжжя за високу оцінку співпраці міста з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».
– Ми раді, що наша співпраця приносить позитивні результати. Наш Проект надає технічну допомогу в підготовці проектів, але розробляють їх люди, які живуть тут. Завдяки їх роботі вдається досягти таких результатів, – заявила Діана Корсакайте.
У лютому 2018 року було завершено роботу по оцінці потенціалу інтеграції мереж централізованого теплопостачання міста Запоріжжя. Для цього Проектом USAID були залучені фахівці вітчизняних компаній і наукових установ. Були затверджені попередні ТЕО проектів з використання додаткових обсягів «вторинного» тепла запорізької промислового майданчика для теплопостачання і гарячого водопостачання Запоріжжя, а також об’єднання теплових мереж котелень в одному з районів міста.
У червні поточного року Проектом USAID було проведено конкурсний відбір міст-партнерів для надання підтримки з розробки довгострокових планів розвитку теплових мереж та оптимізації системи централізованого теплопостачання. Серед 33 міст України, які подали заявки на конкурс, були обрані два – Запоріжжя і Біла Церква. Саме на реалізацію цього спільного проекту і спрямований сьогоднішній Меморандум.
За словами Діани Корсакайте, допомога Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» буде полягати в наданні програмного забезпечення, підтримки розробки схеми теплопостачання, Плану довгострокового розвитку теплових мереж.
– Реалізація цього етапу співпраці дозволить Запоріжжю стати одним з небагатьох українських міст, де довгострокове планування розвитку теплових мереж буде проведено відповідно до європейських стандартів, – сказала Діана Корсакайте.
Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що співпраця з Проектом має важливе значення не тільки для Запоріжжя, а й усієї країни.
– Спільні проекти спрямовані на енергозбереження, енергоефективність. Це дуже важливо, адже одне з найважливіших завдань сьогодні забезпечення енергетичної незалежності нашої країни, – повідомив Володимир Буряк.
Відзначимо, у Запоріжжя є успішний досвід співпраці з Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Представники Проекту надавали допомогу місту в розробці ряду важливих проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Серед них розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку на період до 2030 року, звіти про енергоаудити концерну «Міські теплові мережі» та КП «Водоканал» з пропозиціями щодо енергоефективних заходів, енергоаудити і попередні техніко-економічні обґрунтування для термомодернізації 100 бюджетних установ (шкіл, лікарень, дитячих садків).
Відзначимо, багато в чому саме технічна допомога Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» дала можливість запоріжцям розробити попередню документацію по ряду проектів, реалізація яких зацікавила міжнародні фінансові організації та інших інвесторів.
Так в рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури» Європейського інвестиційного банку Запоріжжя стало одним з 7 міст України, які пройшли всі етапи відбору на право кредитування для реалізації проекту термомодернізації 60 об’єктів бюджетної сфери – дитячих садків, шкіл та лікувальних установ міста.
За результатами переговорів з представниками Німецького банку розвитку KfW та відбору міст України банк підтвердив готовність надання кредита місту для реалізації проектів термомодернізації ще 40 об’єктів бюджетної сфери.
Зацікавленість у співпраці з Запоріжжям висловили датські і італійські компанії, з якими вже проведено переговори. Розпочато роботу з підготовки проектів для подальшого залучення інвестицій.