У м. Запоріжжя на пожежі травмувався 72-річний чоловік

24 липня о 22:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території одного із приватних домоволодінь по вул. Станіславського, Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та другий поверх двоповерхового житлового будинку на площі 90 кв.м. На момент виникнення пожежі, власник оселі самотужки намагався загасити полум’я, внаслідок чого отримав опіки кінцівок. Постраждалого каретою швидкої допомоги медики госпіталізували до міської лікарні.
О 23:26 вогнеборці локалізували загорання, а о 00:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 6 пожеж в екосистемах
За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 6 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,83 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
25-27 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
25 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози та шквали 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 25 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасні дощі, грози, вдень короткочасні дощі, грози, місцями шквали, вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, шквали, вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-20о, вдень 30-32о.
по Азовському морю
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с. Місцями короткочасні дощі, грози. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 30-35°.
Прогноз погоди на 26 – 27 липня 2018 року
по Запорізькій області
26-27.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі17-22о, вдень 29-34о.