У мешканця Мелітопольського району за хуліганство вилучено рушницю

В Мелітополі підприємець вчинив хуліганські дії, застосувавши зброю. В результаті інциденту постраждалих немає. Мисливську рушницю вилучено. Розпочато досудове розслідування.
23 липня близько 11:00 до Мелітопольського відділу поліції із заявою про хуліганські дії звернувся співробітник одного із комунальних підприємств міста Мелітополь.
На вулиці Ломоносова в Мелітополі працівники комунального підприємства, згідно рішення Мелітопольської місцевої ради, проводили демонтаж білборду. Між працівниками та власником білборда, який заважав проведенню робіт, виник конфлікт. Підприємець погрожував робітникам фізичною розправою та зробив один постріл в повітря з мисливської рушниці. Постраждалих немає.
Співробітники групи реагування, які першими прибули на місце події, вирішили конфліктну ситуацію та опитали усіх учасників інциденту.
Встановлено, що хуліганські дії вчинив місцевий підприємець, мешканець Мелітопольського району 1971 року народження.
Мисливську рушницю “TARGET”, якою підприємець володів на законних підставах, та 13 набоїв калібру 12 мм вилучено та направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що працівники сектору кримінальної поліції Приазовського відділення поліції розшукали та затримали зловмисника, який під час сварки побив односельця.
Відділ комунікації поліції Запорізької області