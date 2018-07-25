У Запоріжжі оперативники затримали грабіжника

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмиснику, який пограбував жителя Запоріжжя.
24 липня до Комунарського відділення поліції звернувся місцевий мешканець 1982 року народження. Чоловік розповів, що по вулиці Європейській Комунарського району, його пограбував невідомий. Забрав особисті речі та мобільний телефон.
Вжитими заходами розшуку, працівники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний мешканець району 1978 року народження.
Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ – мобільний телефон повернуто заявнику. Відкрито кримінальне провадження за ознаками за ознаками ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, раніше засудженому чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.
З початку 2018 року запорізькими поліцейськими 172 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, в Запоріжжі затримано підозрюваного у грабежі поблизу залізничного вокзалу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області