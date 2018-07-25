У Запоріжжі реконструюють шляхопровід, який з’єднує Заводський район з центром міста. Роботи почалися з реконструкції розташованого тут пішохідного мосту. Наступний етап – приведення до ладу самого шляхопроводу. Сьогодні міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду на місці виконання робіт.
На проспекті Металургів триває реконструкція пішохідного мосту. Це перший етап робіт на цій ділянці, які будуть виконані в поточному році. Наступний крок – реконструкція розташованого поруч шляхопроводу. Це один з елементів реалізації міської програми розвитку міської інфраструктури. Необхідно відзначити, що велика увага приділяється саме важливим дорожнім розв’язкам з великою кількістю транспорту. Один із прикладів – шляхопровід на проспекті Металургів, який розташований в Дніпровському районі і з’єднує Заводський район з центром міста.
Міський голова Володимир Буряк зазначив, що це досить жвава ділянка, по якій рухається велика кількість транспорту. Це не тільки автомобілі, але і громадський транспорт – автобуси, тролейбуси. Розташований тут шляхопровід, під яким проходить залізниця, знаходився в незадовільному технічному стані. Необхідно було виконати його реконструкцію, щоб забезпечити можливість його безпечної експлуатації.
До питання вирішили підійти комплексно. Тому реконструкція торкнеться як розташованого тут пішохідного мосту, так і безпосередньо шляхопроводу, по якому курсує транспорт.
Реконструкція пішохідного мосту стартувала на початку липня. Тут замінять асфальтобетонне покриття, усунуть дефекти і руйнування залізобетонної плити, замінять освітлення, посіють газонні трави на схилах і так далі. Несучі металоконструкції оброблять антикорозійним захистом.
– Реконструкція пішохідного мосту йде відповідно з графіком. На пішохідному мосту демонтовано асфальтне покриття, буде покладений новий асфальт. Одночасно вже розпочаті роботи в нижній частині шляхопроводу, по якому йде транспорт. Основну частину роботи у верхній частині шляхопроводу планується виконати після закінчення реконструкції пішохідного мосту, – сказав Володимир Буряк.
Роботи по реконструкції пішохідного мосту мають бути завершені наприкінці вересня. На сьогодні підрядник йде відповідно з графіком.
Згідно з проектом при реконструкції шляхопроводу заплановано усунення дефектів і руйнувань обелісків мосту, заміна асфальтобетонного покриття проїжджої частини та пішохідних доріжок, перебудова тролейбусної контактної мережі, заміна світильників вуличного освітлення, усунення дефектів і руйнувань залізобетонних конструкцій тунелю і так далі. Роботи планується завершити в листопаді.
– Сьогодні для нас головне – безпека людей. Виконання робіт дозволить забезпечити безпечний проїзд транспорту на цій ділянці. При цьому при виконанні реконструкції у верхній частині шляхопроводу рух планується закривати не повністю. Спочатку буде закрита одна сторона, потім інша. Будуть певні незручності, але цю роботу необхідно виконати, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова також прокоментував результати наради на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
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