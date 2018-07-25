Запорізькі поліцейські закликають дітей вести здоровий спосіб життя

Працівники поліції ювенальної превенції провели для дітей, які відпочивають на узбережжі Азовського моря в смт Кирилівка, оздоровчо-профілактичний захід «Зарядка із school police officer».
По-особливому, весело та корисно розпочався день у дітей з оздоровчого закладу «Одісей» у смт Кирилівка. До них завітали працівники поліції ювенальної превенції.
Правоохоронці провели для малечі оздоровчо-профілактичний захід «Зарядка із school police officer», який спрямований на формування у дітей звичок здорового способу життя. Разом з працівниками поліції дітлахи виконали фізичні вправи, розім’яли м’язи та підготувалися до нового дня.
Нагадаємо, що поліцейські ювенальної превенції встановили місцезнаходження та повернули додому неповнолітнього, який зник у смт Михайлівка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області