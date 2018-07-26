Юліана Козаченко: «За перше півріччя бюджети Запорізької області отримали 95 мільйонів акцизного податку»

Від роздрібної торгівлі підакцизними товарами місцеві скарбниці Запорізького краю поповнились на 95 мільйонів гривень акцизного податку. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, від продажу алкогольних напоїв надійшло 57,6 мільйона, а від тютюнових виробів – 37,5 мільйона гривень.
Слід зазначити, що акцизний податок з роздрібної торгівлі залишається у розпорядженні органів місцевого самоврядування та є стабільним джерелом надходжень місцевих бюджетів, у тому числі об’єднаних територіальних громад.
Від виробників та імпортерів підакцизної групи товарів за перше півріччя до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 21 мільйон гривень акцизу, що перевищує минулорічні показники на 72%. Найбільше зросли надходження акцизного податку з імпортованих в Україну товарів, від виробників транспортних засобів, від виробників пива та від учасників ринку нафтопродуктів.
Крім того, у сфері обігу підакцизних товарів проведено 439 перевірок суб’єктів господарювання. У результаті виявлених порушень законодавства застосовані фінансові санкції у розмірі 19,6 мільйона гривень та донараховано 16 мільйонів акцизного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області