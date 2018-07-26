На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики у трьох громадян

Працівники поліції вилучили наркотичні речовини у Якимівському та Новомиколаївському районах.
24 липня на блокпості в селі Лиманське Якимівського району співробітники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області зупинили автомобіль «ВАЗ». У салоні знаходилось двоє пасажирів, 1990 та 1977 років народження, у яких поліцейські вилучили зіп-пакети з наркотичними речовинами («канабіс» та «амфетамін»).
25 липня працівники кримінальної поліції вилучили наркотики в селі Зелена Діброва Новомиколаївського району. Місцевий мешканець 1981 року народження зберігав понад 90 грамів наркотичної речовини рослинного походження (макова соломка).
Усе вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 513 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що поліцейські вилучили наркотичний засіб «екстраційний опій» у мешканця міста Бердянськ.
Відділ комунікації поліції Запорізької області