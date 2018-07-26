Поліцейські вилучили наркотики у мешканця міста Бердянськ

Працівники поліції виявили та вилучили наркотичний засіб «екстраційний опій». За цінами наркозбувачів, сума вилученого наркотику складає понад 15 тисяч гривень.
24 липня працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в Запорізькій області провели санкціонований обшук за місцем проживання раніше засудженого мешканця міста Бердянськ 1991 року народження.
Працівники поліції виявили та вилучили понад 100 мл наркотичного засобу «екстраційний опій».
За цінами наркозбувачів, його вартість складає понад 15 тисяч гривень.
Вилучений наркотичний засіб направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
У діях фігуранта вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 510 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що в Запоріжжі працівники поліції ювенальної превенції та активісти провели рейд із протидії наркозлочинності та зафарбували написи із рекламою наркотиків.
Відділ комунікації поліції Запорізької області