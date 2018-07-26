Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

За даними Гідрометцентру, 25 липня на території Запорізької області пройшли грозові дощі та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Основний циклон був над Дніпровським районом м. Запоріжжя. В районі аеропорту було зафіксовано посилення вітру до 28 м/с, а це стихійне гідрометеорологічне явище. Так, за сьогодні випала півмісячна норма опадів (25 мм).
Станом на 16:00 до Служби порятунку надійшло близько 10 повідомлень про надзвичайні події, які сталися внаслідок погіршення погодних умов. На даний момент підрозділи ДСНС працюють на місцях подій.
Так, надійшло повідомлення про те, що під мостом у Вознесенівському районі дві маршрутки (1 з них із пасажирами) та легковий автомобіль ВАЗ потрапили у водяний полон. Рятувальники визволили автомобілі та ті продовжили рух самостійно.
Також бійці ДСНС ліквідовували наслідки погіршення погодних умов на вулицях Тригубова та Фільтрова м. Запоріжжя, де знадобилась допомога у витягуванні автомобілів Швидкої медичної допомоги на проїжджу частину для самостійного подальшого руху.
На вулиці Руставі, у провулку Черкаський м. Запоріжжя та на трасі Харків-Сімферополь повалило дерева, які створювали загрозу для життя людей. Наразі рятувальники ліквідовують небезпеку.
Крім того, рятувальники викачали воду у двох офісах Запоріжжя та в одному житловому будинку у м. Гуляйполе, які підтопило.
Також, до Служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок погіршення погодних умов на вул. Грушевського м. Запоріжжя сталося коротке замикання трансформаторної будки без подальшого горіння.
Також, за даними Незалежної первинної профспілки працівників швидкої медичної допомоги зареєстровано випадок ураження блискавкою двох людей у смт Комишуваха Оріхівського району. Вони знаходились поруч з високою металевою конструкцією, в яку влучила блискавка та зачепила громадян. Постраждалі від медичної допомоги відмовились.
В найближчу годину із збереженням до кінця дня 24 липня та 25 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози та шквали до 20 м/с.