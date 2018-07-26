У Новомиколаївському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

25 липня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Верхня в с. Богданівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на загальній площі 20 кв.м.
О 18:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки. Внаслідок події, ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 6 одиниць ВНП часів минулих війн
25 липня фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя в с. Данилоіванівка Мелітопільського району вилучили та знешкодили 5 одиниць артилерійських снарядів калібру 122 мм та один артилерійський снаряд калібру 76 мм часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.