Володимир Буряк поставив перед міськими службами завдання щодо усунення наслідків негоди

Запоріжжя сьогодні накрила негода. В першу чергу запоріжці відчули сильний вітер, зливу. Традиційно наслідками таких погодних умов стають пориви ліній електропередач, контактної мережі електротранспорту, пошкодження дерев, підтоплення ділянок доріг, проблеми з роботою зливової каналізації.
Міський голова Володимир Буряк оперативно зібрав нараду за участю профільних заступників, які відповідають за різні галузі міського господарства, ліквідацію наслідків негоди.
В ході наради зазначалося, що поки рано говорити про наслідки несприятливих погодних умов, однак міські аварійні служби оперативно приступили до роботи. В першу чергу це фахівці міської аварійно-рятувальної служби «Кобра». До роботи підключені комунальні підприємства – «Зеленбуд», «Запоріжміськсвітло» і так далі.
Міський голова зазначив, що районні адміністрації, комунальні підприємства, департаменти міської ради зобов’язані в найкоротші терміни зібрати інформацію про наслідки негоди, наявні випадки відключення електроенергії, проблеми в роботі транспорту тощо.
Профільні служби повинні скласти оперативний план першочергових заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов та забезпечити їх реалізацію. Координувати цю роботу – завдання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки.
– В першу чергу необхідно узагальнити інформацію про наслідки негоди, намітити першочергові завдання. Роботу вже розпочато, працюють аварійні служби. Це я розумію. Однак необхідно цю роботу чітко координувати. Цим повинна займатися міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки, – заявив Володимир Буряк.