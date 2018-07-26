Запорізька поліція вживає заходів щодо протидії розкраданню кабельно-провідникової продукції

Раніше засудженого чоловіка 1999 року народження затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Загалом за 6 місяців цього року на території міста Запоріжжя та Запорізької області слідчими відділень та відділів поліції було відкрито 479 кримінальних проваджень, пов’язаних з крадіжками кабелів. По 133 кримінальним провадженням особам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За іншими фактами досудові розслідування тривають.
Поліцейськими систематично проводяться перевірки пунктів прийому металобрухту та місць можливого збуту викрадених кабелів. Організовано проведення профілактичної роботи з працівниками та власниками пунктів прийому металобрухту, щодо налагодження інформування, відносно осіб, причетних до пошкодження та викрадення елементів телекомунікаційних мереж, які належать державним та комерційним організаціям. Так, за 6 місяців 2018 року дільничними офіцерами поліції ГУНП в Запорізькій області проведено 349 рейдів та відпрацювань таких місць. За результатами виявлено 62 нелегально працюючих пунктів прийому металобрухту.
Також правоохоронцями проводяться робочі зустрічі з представниками операторів телекомунікацій, на яких обговорюються спільні заходи, спрямовані на запобігання вчинення крадіжок.
Поліція також звертається до громадян, повідомляти інформацією щодо нелегальної роботи пунктів прийому металобрухту або щодо осіб, які займаються крадіжками кабельно-провідникової продукції, до територіальних підрозділів поліції або за телефоном «102».
Нагадаємо, що у місті Бердянськ поліцейські затримали зловмисника, який під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки забив до смерті знайомого.
Відділ комунікації поліції Запорізької області