Запорізькі правоохоронці викрили факт розкрадання понад 400 тисяч державних коштів

Поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України в місті Бердянськ викрили злочинну схему, за якою держава недоотримала гроші.
Співробітники Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Запорізькій області та СБУ викрили злочинну схему групи осіб – керівництва одного з санаторіїв по вулиці Макарова в місті Бердянськ, які, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у сумі понад 400 тисяч гривень.
Встановлено, що у зв’язку із заборгованістю по зарплаті і податкам, рахунки санаторію були заарештовані. Всі зароблені кошти повинні були обліковуватися та за їх рахунок гаситися борг. Але керівництво, в особі директора, його заступника та близького родича одного з фігурантів, продовжили використання будівель і споруд санаторію для оплатного розміщення відпочиваючих, а отримані готівкові кошти не оприбутковували, чим заподіяли шкоду державі.
9 липня фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що стосовно посадовця мерії міста Кам’янка-Дніпровська, затриманого за отримання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області