Збережи життя! Не сідай за кермо у нетверезому стані!

Однією із найпоширеніших причин аварій на дорогах України є керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.
З початку 2018 року на території Запорізької області з вини водіїв, які знаходились у нетверезому стані, сталося 119 дорожньо-транспортних пригод. У результаті ДТП 1 людина загинула, а 42 особи отримали травми різної тяжкості.
Задля посилення безпеки учасників дорожнього руху працівники поліції постійно проводять заходи, направлені на виявлення громадян, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.
Так, з початку року стосовно водіїв складено 1915 адміністративних протоколів за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Поліція Запорізької області звертається до громадян та закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства! Перш ніж сідати за кермо в нетверезому стані, подумайте, які наслідки може мати ваш вибір для вас та інших учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські вживають заходи щодо безпеки на автошляхах області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області