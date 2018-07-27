Гендерні особливості захворювання на гепатит С

28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами.
В Україні близько 64% чоловіків і 36% жінок мають захворювання на гепатит С. Найбільше поширення – серед жінок і чоловіків віком від 25 до 44 років.
Ця проблема має гендерні особливості. Незважаючи на те, що більше чоловіків хворіє на гепатит С, зростає у геометричній прогресії захворюваність на гепатит С у жінок. Одна з причин – використання нестерильних косметичних інструментів при процедурах манікюру, педикюру, татуажу, пірсінгу, зазначили за результатами останніх досліджень на засіданні комітету з гендерних питань у Києві.
В Україні офіційно інфіковано близько 3% населення, неофіційно – від 5% до 9%. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна входить до 17 країн світу, де зафіксовано високий рівень хронічного гепатиту.
Близько 150 мільйонів населення планети має хронічну стадію гепатиту С. До 350 000 помирають щороку від хвороб, пов’язаних з гепатитом С.
До 3% жителів планети мають захворювання на гепатит С – вірусну хворобу печінки, яка може викликати цироз і навіть рак. Медики його називають «ласкавим вбивцею», оскільки виявити його можна і через 10, і через 20 років після зараження (як правило, у 70% – 80% випадків). Середній вік хворих 20 – 40 років. Якщо вірус буде пролікований із великим запізненням, він переходить у хронічну стадію (70 – 85% випадків). Мінімальний термін лікування – 48 тижнів, від 3 до 8 тисяч доларів. Навіть після успішного лікування через 3 – 5 років необхідно вживати ліки.
За матеріалами сайту
Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.