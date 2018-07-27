Юліана Козаченко: “98% податкових надходжень у Запорізькій області сплачено добровільно”

У Головному управлінні ДФС у Запорізькій області відбулося чергове засідання колегії за результатами роботи у першому півріччі 2018 року.
Відкриваючи роботу колегії, керівник фіскальної служби регіону Юліана Козаченко підбила підсумки діяльності відомства, акцентувавши увагу як на здобутках, так і на прогалинах в роботі.
Вона зазначила, що одним з першочергових завдань на сьогодні є завершення реорганізації, а саме запровадження дворівневої системи контролю та адміністрування податків і зборів. Відповідно до Постанови КМУ «Про реформування територіальних органів ДФС», ОДПІ втратили статус юридичної особи та припиняють свої повноваження. Разом з тим, у Запорізькій області на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС утворено 11 управлінь, у складі яких сформовані 12 державних податкових інспекцій.
Також Юліана Козаченко повідомила про стабільно високий рівень добровільної сплати податків у регіоні – він становить 98,1%. Зазначивши, що цей показник для Запорізької області є традиційним. Його формують декілька факторів, основні з яких – сумлінність платників та якісне адміністрування податків і зборів.
У ході колегії розглядалося і питання контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. За словами Юліани Козаченко, потребують уваги суб’єкти господарювання, які здійснювали реалізацію підакцизних товарів, однак здали ліцензії та припинили свою діяльність. Саме у цих випадках є ризик переходу суб’єктів господарювання до тіньового сектору.
Зокрема, це підтверджується результатами фактичних перевірок таких суб’єктів, кожна п’ята з яких дозволила виявити торгівлю підакцизною групою товарів без реєстрації підприємницької діяльності або без наявності ліцензій. На території Запорізької області було встановлено 25 громадян, які здійснювали реалізацію товарів підакцизної групи без реєстрації підприємницької діяльності та 38 суб’єктів господарювання, які не мали ліцензій на продаж тютюну та алкоголю. По всім випадкам інформація передана до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів.
Крім того, під час засідання обговорювалися результати адміністрування ПДВ, погашення податкового боргу та декларування доходів громадян.