На Запоріжжі оголошено про підозру жінці, яка, підробивши документи, отримала опіку над дітьми

До вирішення питання про припинення опіки неповнолітніх помістили до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
26 липня о 10:04 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Тепловій у місті Запоріжжя жінка б’є дітей.
За вказаною адресою виїхали працівники поліції та служба у справах дітей. Встановлено, що там проживає опікунська родина, в якій виховується дівчина 2005 та хлопчик 2011 років народження.
Коли правоохоронці прибули на місце, жінка 1965 року народження перешкоджала провести огляд приміщення і поспілкуватись з дітьми. За вчинені дії поліцейські ювенальної превенції стосовно жінки склали адміністративний протокол за ст. 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Самоуправство).
Працівники служби у справах дітей обстежили житлово-побутові умови проживання та звернулись до районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району із клопотанням прийняти рішення негайно відібрати дітей.
Розглянувши клопотання, у зв’язку із невиконанням опікуном обов’язків з виховання дітей та незадовільними житлово-побутовими умовами було прийнято рішення про те, щоб відібрати їх до вирішення питання припинення опіки.
На даний час неповнолітніх помістили до Запорізького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Під час проведення медичного огляду лікарі виявили у дітей тілесні ушкодження.
Окрім того, слідчим Шевченківського відділення поліції жінці-опікуну було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що жінка, підробивши документи, використала їх для отримання опіки над малолітніми.
У присутності понятих громадянка від підпису у повідомленні про підозру відмовилась.
Відділ комунікації поліції Запорізької області