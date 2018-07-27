На Запоріжжі в результаті аварії 3 осіб доставлено до лікарні

Водій легкового автомобіля, на автошляху в Запорізькому районі, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали троє осіб.
26 липня близько 10:20 на 307 км автошляху «Харків-Сімферополь» водій автомобіля «Мазда», виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля «ДАФ», не впевнився в безпеці. Виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «Ніссан». Після чого водій автомобіля «Мазда» зачепив вантажний автомобіль «ДАФ».
Внаслідок аварії водія автомобіля «Мазда», 1980 року народження, його пасажира 2002 року народження та пасажира автомобіля «Ніссан» 1949 року народження доставлено до лікарні.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, щоб уникнути трагедії, дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
Відділ комунікації поліції Запорізької області