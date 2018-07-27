На Запоріжжі заарештовано крадія кабелю

До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який в Мелітополі скоїв крадіжку близько 400 метрів кабелю.
25 липня слідчим Мелітопольського відділу поліції раніше засудженому чоловіку 1991 року народження повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
Фігурант обґрунтовано підозрюється в крадіжці кабелю, яка сталася 21 липня в Мелітополі. Тоді співробітники поліції групи реагування під час патрулювання на вулиці Олександра Невського в Мелітополі затримали чоловіка, який переносив пакунки з обпаленим кабелем.
Дільничним офіцером поліції встановлено, що напередодні зловмисник з підвалу під’їзду одного із багатоповерхових будинків по вулиці Героїв України вирізав 400 метрів кабелю.
Раніше засуджений за корисливі злочини уродженець Донецької області лише у травні цього року звільнився з місць позбавлення волі.
26 липня Мелітопольський міськрайонний суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
За санкцією статті фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3835 крадіжок.
Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські викрили шахрая, який ошукав громадян на понад 300 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області