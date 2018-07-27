На Запоріжжі заарештовано крадія кабелю

На Запоріжжі заарештовано крадія кабелю

До п’яти років позбавлення волі загрожує  зловмиснику, який в Мелітополі скоїв крадіжку близько 400 метрів кабелю.

25 липня слідчим Мелітопольського відділу поліції раніше засудженому чоловіку 1991 року народження повідомлено про підозру за ознаками злочину,  передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Фігурант обґрунтовано підозрюється в крадіжці кабелю, яка сталася 21 липня в Мелітополі. Тоді співробітники поліції групи реагування  під час патрулювання на вулиці Олександра Невського в Мелітополі затримали чоловіка, який переносив пакунки з обпаленим кабелем.

Дільничним офіцером поліції встановлено, що напередодні зловмисник з підвалу під’їзду одного із багатоповерхових будинків по вулиці Героїв України вирізав 400 метрів кабелю.  

Раніше засуджений за корисливі злочини уродженець Донецької області лише у травні цього року звільнився з місць позбавлення волі.

26 липня Мелітопольський міськрайонний суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

За санкцією статті фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3835 крадіжок.

Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські викрили шахрая, який ошукав громадян на понад 300 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Події