П’ять каналів контрабанди підакцизних товарів перекрито в Запорізькій області

За результатами проведених заходів в рамках операції «Рубіж-2018», зокрема спільних оглядів по виявлених порушеннях митних правил, у першому півріччі було розпочато 23 провадження на загальну суму 64,8 мільйона гривень.
Крім того, операція “Рубіж-2018” дозволила перекрити 5 каналів надходження на митну територію України товарів підакцизної групи, ввезених поза митним контролем. Загальна сума вилучених товарів становить майже 5 мільйонів гривень.
Співпраця податкових та митних підрозділів фіскальної служби області спрямована на підвищення ефективності боротьби з економічною злочинністю. Одним з найбільш актуальних напрямів взаємодії на сьогодні є спільна операція «Рубіж-2018». Її основна мета полягає у протидії правопорушенням у митній та податковій сферах при здійсненні операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.