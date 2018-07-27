Поліцейські у Запоріжжі припинили розповсюдження продукції порнографічного характеру

Поліцейські Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми викрили місцевого мешканця, який розповсюджував в мережі Інтернет фотопродукція порнографічного характеру. Триває розслідування кримінального провадження
Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області отримали оперативну інформацію щодо розповсюдження фотопродукції порнографічного характеру.
Встановлено, що мешканець Запоріжжя 1987 року народження за місцем мешкання здійснював виготовлення та розповсюджував на сайтах у мережі Інтернет продукції порнографічного характеру.
26 липня оперативники спільно зі слідчими провели санкціонований обшук в квартирі в Комунарського районі Запоріжжя.
Правоохоронці вилучили вилучено техніку, за допомогою якої зловмисник здійснював протиправну діяльність, ніж та інші речові докази.
Вилучене направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Призначено ряд відповідних експертиз.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські викрили шахрая, який ошукав громадян на понад 300 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області