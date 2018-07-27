Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 липня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,3 тис. осіб, з них 11,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 липня 2018 року – 1912 одиниць (у м. Запоріжжі – 1213 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку липня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 142 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 60 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.