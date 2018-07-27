Щоб уникнути трагедії, дотримуйтесь Правил дорожнього руху!

З початку року на автошляхах Запорізької області сталося 1787 дорожньо-транспортних пригод, з них 330 – з потерпілими.
Найчастіше причинами дорожньо-транспортних пригод є порушення правил маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Ціна нехтування Правилами дорожнього руху – людське життя.
Будьте уважні та чемні! Дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
Нагадаємо, що на території Запорізької області з вини водіїв, які знаходились у нетверезому стані, сталося 119 дорожньо-транспортних пригод.
Відділ комунікації поліції Запорізької області