У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в сауні

26 липня о 17:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від сусідів про пожежу по вул. Майська Заводського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на першому поверсі двоповерхового приватного житлового будинку горить сауна на площі 15 м кв. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вже о 17:55 пожежу локалізували, а о 18:00 повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
м. Бердянськ: на воді загинула людина
26 липня о 18:10 в районі «Ліски» Бердянської затоки місцеві мешканці виявили у воді чоловіка без ознак життя. Особисті дані встановлюються. Тіло передано для проведення СМЕ. Підрозділи ДСНС не залучались.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
27 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози та шквали 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 27 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали, вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-23 о, вдень 30-35о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень шквали, вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі18-20о, вдень 32-34о
по Азовському морю
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с. Місцями короткочасні дощі, грози. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 22-27°, вдень30-35°.
Прогноз погоди на 28 – 29 липня 2018 року
по Запорізькій області
28.07.18– Мінлива хмарність, місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер східний, 7-12 м/с,температура повітря вночі 18-23о, вдень 28-33о.
29.07.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні невеликі дощі,грози, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 28-33о.