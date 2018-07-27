Володимир Буряк озвучив питання, які потребують вирішення на рівні Кабінету Міністрів України

Володимир Буряк озвучив питання, які потребують вирішення на рівні Кабінету Міністрів України

Представники Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України (АМУ) обговорили проблемні питання розподілу державних субвенцій, наповнення місцевих бюджетів. Така нарада пройшла сьогодні в Запорізькій обласній державній адміністрації. Всі зібрані пропозиції планується направити в Кабінет Міністрів України.

Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що для Запоріжжя важливо вирішити ряд питань. Одне з них – розподіл державної субвенції на ремонт доріг місцевого значення. Недофінансовуються освітня і медична субвенція, місто змушене направляти на це власні кошти і так далі.

– Обласним бюджетом було розподілено 187 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення. З них Запоріжжя не отримало жодної гривні. 109 мільйонів гривень освітньої субвенції місту необхідно додатково для виконання вимоги про підвищення зарплат педагогам, – сказав Володимир Буряк.

Міський голова нагадав і про ситуацію із забезпеченням хворих на цукровий діабет інсуліном. Відзначимо, ці витрати повинні компенсуватися за рахунок державної субвенції. Однак вона не повністю покриває потреби. Це стосується і Запоріжжя. На сьогодні місту на ці цілі необхідно додатково 14 мільйонів гривень. Це при тому, що 12,8 мільйона гривень вже виділено з міського бюджету.

– Порушував це питання в Кабінеті Міністрів України. Державна субвенція не покриває потребу. Ми виділили на ці цілі гроші з міського бюджету, яких достатньо до кінця третього кварталу. Однак необхідно профінансувати четвертий квартал, – заявив Володимир Буряк.

Аналогічна ситуація із забезпеченням процедури діалізу необхідними витратними матеріалами. Тут також необхідне додаткове фінансування державної субвенції.

Важливо