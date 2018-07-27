Володимир Буряк повідомив про стан виконання бюджету Запоріжжя

За результатами першого півріччя план по доходах загального фонду бюджету міста перевиконано на 120 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію міських програм – ремонт доріг, житлового фонду, благоустрій міста, фінансування медичних та учбових закладів. Перевиконання стало можливим завдяки запоріжцям, адже більшість надходжень загального фонду складає податок на прибуток фізичних осіб. У другому півріччі міська влада також сподівається на перевиконання бюджету міста. Про це повідомив сьогодні на засіданні виконавчого комітету міський голова Володимир Буряк.
Міський голова проінформував членів виконавчого комітету про стан виконання бюджету міста за підсумками першого півріччя поточного року. Володимир Буряк наголосив, що це одне з найбільш важливих питань.
Адже саме ці кошти доходів бюджету спрямовуються на виконання міських програм з ремонту доріг, житлового фонду, благоустрою міста, фінансування шкіл, лікарень, дитячих садків.
– У бюджету міста принцип аналогічний бюджету будь якої запорізької сім’ї. Якщо в ньому немає коштів, то ви просто не зможете їх витратити. Незалежно від того які прекрасні програми ви приготували, або які плани у вас є, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова нагадав, що бюджет цього року прийнято з дефіцитом понад один мільярд гривень. Це було зроблено свідомо, для того щоб не зупиняти розвиток міста. Протягом року витрати та дефіцит були зменшені, але дефіцит все ж залишився. Він складає близько 650 мільйонів гривень.
– Зрозуміло, що 120 мільйонів гривень не покривають дефіцит у 650 мільйонів. Тому нами було прийняте рішення про залучення кредитів у двох державних банках – «Ощадбанку» та «Укргазбанку». Вже наприкінці серпня ми почнемо отримувати ці кошти, які підуть на фінансування міських програм, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що поставив завдання продовжувати працювати над збільшенням надходжень до бюджету міста. Це стосується як податку на доходи громадян, так і плати за землю, оренду комунального майна. Міська влада планує, що додаткові надходження та кредитні кошти державних банків дозволять покрити наявний дефіцит бюджету та виконати заплановані ремонти доріг, житлового фонду і так далі. У той же час на додаткові проекти у міста коштів немає. Для їх виконання необхідно залучати кошти з інших джерел.